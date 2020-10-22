Новости Крыма

В РФ одобрили проект повышения налога для россиян с высоким доходом

В РФ одобрили проект повышения налога для россиян с высоким доходом

22 октября 2020, 10:02Новости

В Госдуме в первом чтении принят законопроект о повышении НДФЛ до 15% для граждан, чей доход превышает 5 млн рублей в год. Об этом информирует RT. "Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении поправки в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации в части налогообложения доходов физических лиц, превышающих 5 млн рублей за налоговый период", – сказано в сообщении. Отмечается, что ставка будет увеличена с 1 января 2021 года. Проект разработан во исполнение поручения президента России Владимира Путина от 8 июля.

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