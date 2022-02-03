В РФ продлили режим поддержки туристической отрасли

На 2022 год продлена отмена взноса с прибыли в резервный фонд туроператоров, а размер отчислений в фонд поддержки сокращают с 1% до 0,25 процентов от общих доходов. Об этом информирует сайт правительства РФ.

По закону туроператоры ежегодно до 15 апреля должны делать взнос в резерв фонда "Турпомощь". Размер взноса зависит от интенсивности турпотока – от 50 до 150 тысяч рублей. На 2020 и 2021 годы действие закона было приостановлено из-за пандемии, и на нынешний год правительство приняло решение его не возобновлять.

"Также за 2022 год ежегодные взносы в фонд персональной ответственности туроператоров участники отрасли будут платить в сокращенном размере – 0,25% вместо 1% общей цены турпродукта в сфере выездного туризма", – сказано в сообщении.