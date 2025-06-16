В Роспотребнадзоре Крыма назвали самые частые нарушения в детских лагерях

По опыту прошлых лет, в 2025 году основное внимание при проверке детских лагерей Крыма уделяется сфере питания и чистоты. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщает главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора Роспотребнадзора по РК и Севастополю Елена Лысенко.

По ее словам, наибольшее число выявленных нарушений в детских лагерях связано с режимными вопросами – в частности, с уборкой и проветриванием помещений, а также с организацией питания.

"Нарушения правил мытья посуды, условий хранения пищевых продуктов, технологий приготовления пищи, что подтверждается лабораторными исследованиями, нарушение транспортировки пищевых продуктов и обработки овощей или фруктов", – перечислила эксперт.