В России грядет подорожание крепкого алкоголя

В России с 1 января 2021 года вступает в силу приказ, повышающий минимальные розничные цены на алкоголь. Соответствующие документы Министерства финансов РФ опубликованы на официальном портале правовой информации.

Так, бутылка водки объемом 0,5 литра подорожает в рознице с 230 рублей до 243 рублей, а пол-литровая бутылка коньяка станет дороже на 13 рублей – с 433 до 446 рублей. Бренди и другая продукция, произведенная из винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового дистиллятов, за исключением коньяка теперь будет стоить 324 рубля за пол-литра. В прошлом году минимум стоимости этой продукции в розницу был установлен на уровне 315 рублей за пол-литра.