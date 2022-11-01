В России не хватает запчастей для ремонта техники Xiaomi.

Авторизированные сервисные центры бренда Xiaomi сообщают о нехватке запчастей для ремонта их техники. По словам специалистов, в первую очередь не хватает дисплеев и аккумуляторов, что составляет большую часть обращений в сервисы. Некоторые центры вообще отказываются ремонтировать гаджеты, другие увеличивают срок работ до 40 дней или производят ремонт только тех, которые находятся на гарантии.

Первой причиной такого недостатка являются трудности, связанные с Западными санкциями. Сейчас производитель внимательно следит за тем, что можно поставлять, боясь отправить что-то лишнее, попасть под санкции за продажу полупроводников и потерять весь рынок Европы и США.

Во-вторых, отсутствие необходимых деталей обусловлено стремительным ростом продаж компании. Производство Xiaomi растет не так быстро, как нарастающий спрос. Деталей действительно не хватает, это системная проблема производителя, – заявил аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Проблема с запчастями для устройств от китайской компании также связана с тем, что их поставками занимается не сама корпорация, а ее партнеры, утверждает Эльдар Муртазин. Кроме того, сервисы изначально не были рассчитаны на нынешний объем продаж на российском рынке, пояснил аналитик.

Сложившаяся ситуация, может ухудшаться как минимум до февраля-марта 2023 года, именно столько времени необходимо на оптимизацию логистики и наращивания объемов производства, объяснили в российском представительстве Xiaomi.

Ожидание замены батареи или дисплея по полтора-два месяца не является нормой. Похоже, что забытые очереди и дефицит отдельных групп товаров, преследовавший нас в СССР, возвращается в современную Россию. Кто бы что не говорил, но мы отдаляемся от мировых брендов и технологий, а процесс импортозамещения так и не запущен. Гаджеты российского производства не могут удовлетворить пользователей, так как кроме конкурентной цены, производителю нечем порадовать искушенного потребителя. Об этом говорит то, что доля продаж телефонов российского производства BQ составляет менее 3% от всех продаж мобильных устройств на рынке.