В России ограничат продажу некоторых лекарств

Минздрав России утвердил перечень жизненно необходимых лекарств и препаратов, которые нужны для оказания медицинской помощи в условиях частичной мобилизации.

По приказу Минздрава, эти жизненно необходимые лекарства нельзя не только вывозить из России, но даже продавать внутри самой страны своим же гражданам. Эти препараты уже зарезервированы для Министерства обороны.

В документе не сказано, но можно догадаться, что лекарства отправят на Украину, обслуживать Спецоперацию. В приказе министра Мурашко, также не сказано, какие именно лекарства имеются в виду. Такие детали вынесли под гриф “Секретно”, или как теперь это называется – “Для служебного пользования”.

Санкции, дефолт – этого нам недостаточно? Сами себе перекрываем доступ к лекарствам! Хотя, может, если мы научились делать свои банкоматы, то и лекарства сами производить будем? Вот тогда уж заживем-не придется забирать у одних, чтобы отдать другим.