Новости Крыма

В России ограничат продажу некоторых лекарств

28 сентября 2022, 16:21Главная

Минздрав России утвердил перечень жизненно необходимых лекарств и препаратов, которые нужны для оказания медицинской помощи в условиях частичной мобилизации.

По приказу Минздрава, эти жизненно необходимые лекарства нельзя не только вывозить из России, но даже продавать внутри самой страны своим же гражданам. Эти препараты уже зарезервированы для Министерства обороны.

В документе не сказано, но можно догадаться, что лекарства отправят на Украину, обслуживать Спецоперацию. В приказе министра Мурашко, также не сказано, какие именно лекарства имеются в виду. Такие детали вынесли под гриф “Секретно”, или как теперь это называется – “Для служебного пользования”.

Санкции, дефолт – этого нам недостаточно? Сами себе перекрываем доступ к лекарствам! Хотя, может, если мы научились делать свои банкоматы, то и лекарства сами производить будем? Вот тогда уж заживем-не придется забирать у одних, чтобы отдать другим.


Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Ялте

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Севастополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Керчи

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Евпатории

влажность:

давление:

ветер:

Опрос

Считаете ли вы праздником годовщину "крымской весны"?

Да, это очень значимая для Крыма дата!
Считаю праздником, но не важнее других
Нет, но лишний выходной не помешает
Считаю эту дату черным днем для Крыма
Затрудняюсь ответить
А что такое "крымская весна"?
» Архив опросов
Календарь событий
« Октябрь 2022
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Мы в соцсети
События Крыма
Наверх