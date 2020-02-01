Новости Крыма

В России отреагировали на идею в украинском политикуме о продаже воды в Крым

В России отреагировали на идею в украинском политикуме о продаже воды в Крым

01 февраля 2020, 23:12Новости

Российская сторона будет только приветствовать идею продажи днепровской воды с материковой Украины аннексированному Крыму.

"Мы будем приветствовать, если украинские власти наконец-то повернут лицо в сторону экономики, а не решения своих сиюминутных задач и целей. Это решение станет тестом на политическую зрелость для украинской власти", – цитирует издание Шеремета.

Однако, по словам депутата официальных обращений относительно этого вопроса российская сторона от Киева не получала.

Напомним, глава бюджетного комитета Верховной Рады Украины Юрий Аристов рассказал об идее продавать воду в аннексированный Россией Крым .

Руководитель Федерального агентства водных ресурсов России (Росводресурсы​) Дмитрий Кириллов ранее заявил, что Россия не ведет переговоры с украинскими властями по поводу возобновления поставок днепровской воды по Северо-Крымскому каналу, поскольку "Крым не нуждается в воде".

Ранее предприятие "Вода Крыма" призвало жителей полуострова бережно и рационально относиться к потреблению воды.

Украинские власти неоднократно делали заявления о том, что водоснабжение аннексированного Крыма будет возобновлено только после деоккупациии полуострова.

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