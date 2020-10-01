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В России предложили сделать туристический кэшбэк постоянным

В России предложили сделать туристический кэшбэк постоянным

01 октября 2020, 09:37Новости

Программу кэшбэка при путешествии российских туристов внутри страны необходимо сделать постоянной. Такое мнение в эфире "Радио 1" коммерческий директор Национального туроператора "Алеан" Оксана Булах. По мнению специалиста, в случае, если программа будет действовать на постоянной основе, люди смогут позволить себе больше отдыха и путешествий в осенне-весенний период.

"Понятно, что нет смысла говорить об этой программе в период высокого сезона, однако в период межсезонья эта программа однозначно должна продолжаться. Это позволит и отелям продлить свой сезон, а соответственно, себестоимость содержания отеля снизится, поэтому цены смогут снизиться в целом по году", – уточнила Оксана Булах.

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