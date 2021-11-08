В России придумали, как сбить цены на мясо

В начале 2022 года в России могут измениться условия ввоза говядины и свинины, в частности Минсельхоз и Минэкономразвития обсуждают вопрос беспошлинного ввоза мяса на территорию РФ. Это должно стабилизировать цены, информируют "Ведомости" со ссылкой на представителей министерств.

Один из вариантов, который рассматривают в РФ, это освобождение от уплаты пошлины при ввозе объемов, не превышающих 200 тыс. тонн импортной замороженной говядины и 100 тыс. тонн замороженной свинины. Условие – целевой ввоз: мясо должно быть переработано на территории РФ.

"Эта мера станет частью комплексных решений по стабилизации внутренних цен на социально значимые продукты", – сказал собеседник издания.