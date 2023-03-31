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Новости Крыма

В России военкоматы будут рассылать электронные повестки

В России военкоматы будут рассылать электронные повестки

31 марта 2023, 16:17Главная

В России в рамках весенней призывной кампании, которая начинается с 1 апреля, военкоматы впервые начнут рассылать повестки в электронном виде. Об этом на брифинге заявил начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба России контр-адмирал Владимир Цимлянский. В случае отсутствия технической возможности оповещение будет проводиться путем вручения повесток, добавил он.

По словам представителя Генштаба, накануне призыва министерство обороны провело "мероприятия первоначальной постановки граждан на воинский учет", в ходе которого была сформирована единая база данных. На учёт были поставлены более 700 тысяч человек в возрасте от 18 до 27 лет.

По словам адвоката Дмитрия Захватова, такие "электронные оповещения", о которых говорят в Минобороны, не будут иметь юридической сил. "Можно спокойно сказать, что никаких электронных повесток не существует", – добавил юрист.

Согласно федеральному закону "О воинской обязанности и военной службе", российские граждане, подлежащие призыву на военную службу, обязаны получать повестки военного комиссариата под расписку. Исходя из этого, вышеупомянутые действия военкоматов могут расцениваться как незаконные и такие, что не создают никаких правовых последствий и обязательств для призывника.

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