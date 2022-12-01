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В России запретили митинговать возле церквей, вокзалов и других публичных мест

Сегодня, 16:24Главная

Закон о запрете митингов, одобренный Советом Федерации 30 ноября, уже подписан президентом России Владимиром Путиным. В нем указан перечень объектов, возле которых нельзя митинговать.

Теперь гражданам запрещено проводить митинги в зданиях государственных органов, ВУЗах, школах, больницах и возле них, в аэропортах и портах, на вокзалах и на участках, где находятся церкви. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Кроме того, закон наделяет каждый регион правом дополнительно вводить собственные запреты относительно мест проведения собраний, митингов и демонстраций, если подобная мера обусловлена историческими, культурными или другими объективными особенностями региона.

Ранее митинги запрещалось проводить только возле зданий резиденций Президента, судов, экстренных оперативных служб и учреждений ФСИН. За нарушения данного закона предусмотрено наказание в виде штрафа, размером до 10 миллионов рублей.

Как это можно назвать, если не узурпация власти и боязнь её потерять? Президент полностью ограждает себя от народа, забыв, что согласно Конституции Российской Федерации носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ.

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