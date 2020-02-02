В сафари-парке "Тайган" родились "разноцветные" львята

В крымском парке львов "Тайган" уникальный случай рождения двух белых и одного рыжего львенка в одном помете. Об этом 2 февраля сообщил владелец сафари-парка Олег Зубков.

"Это первый случай в моих парках, когда львица рожает разноцветных львят. Рыжая львица Лейла и белый лев Дейл родители этих очаровательных малышей. Все три львенка самцы. Это первые львята в сафари-парке "Тайган" в этом году. Львица сама кормит львят, малыши здоровы и быстро набирают вес", – рассказал Зубков.

По информации бизнесмена, в парке также в этом году появились первые малыши у гамадрил и медведей.

В сентябре прошлого года тигрица Василиса подарила парку львов "Тайган" четырех тигрят.

Парк львов "Тайган" находится в Белогорске на территории 32 гектар. Здесь содержится коллекция львов и тигров, также в парке проживает более 2 тысяч других животных и птиц. В настоящее время парк львов "Тайган" закрыт на неопределенное время из-за конфликта Олега Зубкова с российскими властями Крыма.