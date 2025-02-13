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Новости Крыма

В Саках откроют три детских сада

13 февраля 2025, 15:26Общество

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В городе Саки в 2025 году откроют три детских сада. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала глава администрации города Юлия Предыбайло.

"В этом году у нас три радостных события – три новых детских сада. Это новый детсад в районе станции Прибрежная – открываем его 1 июня. После четырехлетней глубокой реконструкции 1 апреля открывается детсад "Светлячок" в микрорайоне Больница – фактически там построено новое здание. И после капремонта в этом году откроется детский садик "Малютка", – перечислила мэр города.

Также, по ее словам, в перспективе в Саках необходимо строить новую школу. Шесть действующих пока справляются, но число обучающихся превышает проектную мощность каждого образовательного учреждения.

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