В Саках откроют три детских сада

В городе Саки в 2025 году откроют три детских сада. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала глава администрации города Юлия Предыбайло.

"В этом году у нас три радостных события – три новых детских сада. Это новый детсад в районе станции Прибрежная – открываем его 1 июня. После четырехлетней глубокой реконструкции 1 апреля открывается детсад "Светлячок" в микрорайоне Больница – фактически там построено новое здание. И после капремонта в этом году откроется детский садик "Малютка", – перечислила мэр города.

Также, по ее словам, в перспективе в Саках необходимо строить новую школу. Шесть действующих пока справляются, но число обучающихся превышает проектную мощность каждого образовательного учреждения.