В Саках открыли новый участковый пункт полиции

Новый участковый пункт полиции открыли в городе Саки, сообщила пресс-служба МВД по Крыму.

"Начальник межмуниципального отдела МВД России "Сакский" полковник полиции Максим Плаховский получил из рук главы администрации города Михаила Афанасьева ключи от нового помещения для сотрудников полиции. Открытие участкового пункта полиции было актуальным, учитывая отдаленность поселка химзавода от центра города", – говорится в сообщении.

В МВД отметили, что помещение, предоставленное городскими властями для сотрудников полиции, отвечает всем необходимым требованиям нормативных документов, регламентирующих работу органов внутренних дел.

"Все технические устройства, необходимые для работы сотрудников полиции, в пункте полиции также имеются", рассказали в ведомстве.