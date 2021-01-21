Новости Крыма В Сакском районе "ВАЗ" столкнулся с "Газелью" и врезался в дерево



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В Сакском районе водитель "ВАЗ-2199" не справился с управлением на скользкой дороге и попал в аварию, информирует пресс-служба ГУ МЧС по РК. По данным чрезвычайного ведомства, авария произошла утром в четверг. Спасатели выяснили, что "ВАЗ" столкнулся с припаркованной на обочине "Газелью" и въехал в дерево. Водитель легкового авто оказался зажат. "Спасатели с помощью гидравлического инструмента деблокировали пострадавшего. Также была обеспечена пожарная безопасность аварийного участка", – сообщили в МЧС. В результате аварии пострадали два человека. Их с различными травмами доставили в Сакскую центральную районную больницу. Прислать новость Подписаться Поддержать сайт новости

