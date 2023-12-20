В Сбере помогли пенсионеру из Керчи спасти от мошенников 650 тыс. рублей

С начала текущего года сотрудники Сбера в южных регионах России помогли клиентам спасти от кибермошенников более 140 миллионов рублей, один из последних случаев произошел в Керчи, где пенсионер хотел перевести аферистам 650 тысяч рублей, информирует пресс-служба банка.

Побуждение к опасным действиям

В последнее время самой распространенной схемой обмана стали звонки от якобы представителей банка или правоохранительных органов, однако появляются и новые схемы, в которых сами пострадавшие могут получить реальный тюремный срок.

Используя методы социальной инженерии, аферисты побуждают своих жертв к опасным действиям – нападениям на социальные и инфраструктурные объекты. Зачастую, под различными предлогами злоумышленники убеждают человека оформить кредит или перевести деньги на "безопасный счет". Иногда после того, как средства оказались в руках мошенников, они предлагают вернуть похищенные деньги при условии выполнения "задания". Среди таких "поручений" могут быть обливание зеленкой сотрудника банка, который якобы причастен к краже денег, поджог офиса или использование пиротехнических средств в банковских зонах самообслуживания, говорится в сообщении.