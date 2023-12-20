Внимание! Учетная запись редактора была взломана и неизвестным лицом размещались не проверенные новости с Сентября 2022 года. В настоящий момент учетная запись была восстановлена. Приносим извенения.
Новости Крыма

В Сбере помогли пенсионеру из Керчи спасти от мошенников 650 тыс. рублей

20 декабря 2023, 18:29Общество

5

С начала текущего года сотрудники Сбера в южных регионах России помогли клиентам спасти от кибермошенников более 140 миллионов рублей, один из последних случаев произошел в Керчи, где пенсионер хотел перевести аферистам 650 тысяч рублей, информирует пресс-служба банка.

Побуждение к опасным действиям

В последнее время самой распространенной схемой обмана стали звонки от якобы представителей банка или правоохранительных органов, однако появляются и новые схемы, в которых сами пострадавшие могут получить реальный тюремный срок.

Используя методы социальной инженерии, аферисты побуждают своих жертв к опасным действиям – нападениям на социальные и инфраструктурные объекты. Зачастую, под различными предлогами злоумышленники убеждают человека оформить кредит или перевести деньги на "безопасный счет". Иногда после того, как средства оказались в руках мошенников, они предлагают вернуть похищенные деньги при условии выполнения "задания". Среди таких "поручений" могут быть обливание зеленкой сотрудника банка, который якобы причастен к краже денег, поджог офиса или использование пиротехнических средств в банковских зонах самообслуживания, говорится в сообщении.

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Ялте

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Севастополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Керчи

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Евпатории

влажность:

давление:

ветер:

Опрос

Как ваше финансовое благополучие?

Ниже среднего
Хватает
Все отлично
Да хоть камни с неба! Я на родине!
» Архив опросов
Календарь событий
« Декабрь 2023
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Мы в соцсети
События Крыма
Наверх