Внимание! Учетная запись редактора была взломана и неизвестным лицом размещались не проверенные новости с Сентября 2022 года. В настоящий момент учетная запись была восстановлена. Приносим извенения.
Новости Крыма

В селе под Симферополем отключат газ

14 декабря 2023, 12:44Общество

10

Утром в четверг приостановят подачу газа жителям села Трудовое Симферопольском районе по причине аварийно-восстановительных работ. Об этом информирует Симферопольское управление по эксплуатации газового хозяйства "Крымгазсети".

"В связи с выполнением аварийно-восстановительных работ в селе Трудовом Симферопольского района с 9:00 будет приостановлено газоснабжение", – сказано в сообщении.

Уточняется, что газ отключат на улицах Виноградная, Вишневая, Восточная, Зеленая, Кипарисная, Крымская, Мира, Молодежная, Нижняя, Новая, Общественная, Ореховая, Парковая, Подгорная, Полевая, Скалистая, Солнечная, Спортивная, Стадионная, Тракторная, Цветочная, Школьная, Шоссейная, Энергетиков, Ясная, в переулках Крымский, Мира, Парковый, Солнечный, Школьный, Шоссейный и Вишневый.

"Восстановления газоснабжения планируется с 14:00 п

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Ялте

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Севастополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Керчи

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Евпатории

влажность:

давление:

ветер:

Опрос

Как ваше финансовое благополучие?

Ниже среднего
Хватает
Все отлично
Да хоть камни с неба! Я на родине!
» Архив опросов
Календарь событий
« Декабрь 2023
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Мы в соцсети
События Крыма
Наверх