В селе под Симферополем отключат газ

Утром в четверг приостановят подачу газа жителям села Трудовое Симферопольском районе по причине аварийно-восстановительных работ. Об этом информирует Симферопольское управление по эксплуатации газового хозяйства "Крымгазсети".

"В связи с выполнением аварийно-восстановительных работ в селе Трудовом Симферопольского района с 9:00 будет приостановлено газоснабжение", – сказано в сообщении.

Уточняется, что газ отключат на улицах Виноградная, Вишневая, Восточная, Зеленая, Кипарисная, Крымская, Мира, Молодежная, Нижняя, Новая, Общественная, Ореховая, Парковая, Подгорная, Полевая, Скалистая, Солнечная, Спортивная, Стадионная, Тракторная, Цветочная, Школьная, Шоссейная, Энергетиков, Ясная, в переулках Крымский, Мира, Парковый, Солнечный, Школьный, Шоссейный и Вишневый.

"Восстановления газоснабжения планируется с 14:00 п