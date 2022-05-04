В семи муниципалитетах Крыма в среду не будет воды

В семи муниципалитетах Крыма в среду ограничена подача воды из-за ремонтных работ. Об этом информирует пресс-служба предприятия "Вода Крыма".

В Красноперекопске из-за замены пожарных гидрантов и повреждения на сетях водоснабжение временно ограничено в восьмом микрорайоне в домах №№ 2, 3, 4, 14. Также с 13.00 до 19.00 не будет воды по ул. Чкалова, 4, 5, 7, Менделеева, 25, 27, Мичурина, Кирова, Папанина, Зеленый тупик.

В Керчи из-за замены опорной арматуры временное ограничение водоснабжения планируется по ул. Молодежная, Толстого, 37, 39, 130-138, Фабричная, Дейкало. Жителей Партизанского поселка предупреждают о снижении давления. 5 мая с 9.00 до 15.00 не будет воды по ул. Ворошилова, 13, 15, 17, 21.

В селе Малореченское (Алушта) не будет воды по ул. Виноградная, Дижа, Парковая и Морская.

В Джанкое с 10.00 до 15.00 подача воды ограничена по ул. Островского, Заводская, пер. Чехова.

В Белогорске с 10.00 до 17.00 подачу воды ограничат по ул. Нижнегородская, 31-45.

В Бахчисарае с 11.00 до 17.00 водоснабжение ограничено по улицам Севастопольская, Затрубченко и Партизанская. Подача воды ограничена в селе Малое Садовое с 10.30 до 17.00.

В Симферополе в связи переподключением участка водопровода с 22.00 4 мая до 6.00 5 мая ограничат подачу воды по ул. Беспалова (частично), Первомайская, Ломоносова, а также пер. Первомайский. Кроме того, 4 мая до 15.00 воды не будет по ул. Крейзера, Хацко, Гоголя (частично), Казанская, Красногвардейская, а также на прилегающих улицах и переулках.