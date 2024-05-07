В Севастопольэнерго предупредили о массовом отключении света во вторник

Севастопольэнерго предупреждает о массовом кратковременном отключении света для абонентов на 40 улицах города и нескольких населенных пунктов пригорода Севастополя. Отключения произойдут в первой половине вторника 7 мая, рассказали в пресс-службе предприятия.

"Для выполнения неотложных работ по устранению дефектов на электрооборудовании 0,4 кВ будет прекращена подача электроэнергии в Севастополе", – сказано в сообщении.

Так с 9 до 12 часов от электроснабжения отключат абонентов по адресу улица Тараса Шевченко, 20.

В период с 9 до 17 часов на час-полтора отключат от электроснабжения абонентов на улицах Людмилы Павличенко 8, Советская 22, 28, 37-41, Суворова 19, Фрунзе 11/1, Советская 37, 9-го Января 10-46, переулок Галицкий 1-11, спуск Петровский 1-22, улицы Пластунская 1-12, Хрущева 2-21, 2-я линия Бомбор 5, Лазаревская 34-А и 34, Якутская 1-10, Углицкая 48-50, Героев Севастополя 22-А и 20-36, переулке Углицкий 1-5, улице Комсомольская 3-27, переулке Арабатский 1-11, тупике Вагонный 1-8, улице Горького 11-14, Надеждинцев 4-12, Пляжная 1-22, Причальная 1-21, Розы Люксембург 2-20, Чесменская 22, переулке Яличный 1-10, улицах Рабочая 11, Карла Либкнехта 39-50, Героев Севастополя 25, Матвея Воронина 78-94 и 65-67, Закамчатская 1-26, Арсенальная 1-23, Могилевская 1-18, Модлинская 1-24, Томская 11-42, Черниговская 2-10, Килевая 2-21, Муромская 53, а также улицах Генерала Саймонова и Горпищенко.

В этот же промежуток без света останутся села Терновка и Черноречье, а также садовые товарищества "Вега", "Эллада-1", "Вагонник", "Икар-3", "Ригель", совхоз "Софьи Перовской" и ЗАО "С. Перовской".