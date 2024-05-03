В Севастополе 3 мая в связи с ремонтными работами планируется отключение электроэнергии в некоторых районах. Об этом передает официальный Telegram-канал "Севастопольэнерго".

Так, с 9:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии в селе Тыловое, переулок Земляной.

В этот же период ожидаются отключения на время проведения работ в Севастополе по улицам: Большевистская, Виноделов, Голицынская, Некрасова, Качинское шоссе, 2-я линия, Летчика Алексеева, Ленина, Летчика Авдеева, Летчика Мордина, Летчика Канарева, Летчика Старикова, Летчика Алексеева, Легионная, Композиторская, Богдана Хмельницкого, Хуторский проезд и Речной переулок.