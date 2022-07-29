В Севастополе 4-летняя девочка едва не погибла из-за упавшей на нее ширмы

В одном из детсадов Севастополя четырехлетняя девочка получила тяжелые травмы из-за падения на нее театральной ширмы, в отношении экс-заведующей детсада возбуждено уголовное дело о халатности, рассказали в главном следственном управлении СК РФ по региону.

"Подозреваемая, являющаяся на тот момент заведующей детским садиком, своевременно не выявила, что не была должным образом закреплена в помещении детсада театральная ширма. В результате чего утром 11 ноября 2021 года в помещении музыкального зала произошло падение данного оборудования на 4-летнюю девочку. С тяжелыми травмами ребенок был доставлен в медицинское учреждение, где ему была оказана медицинская помощь", – говорится в сообщении.