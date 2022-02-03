В Севастополе 638 новых заражений COVID-19

За сутки в Севастополе заразились коронавирусной инфекцией 638 человек, пять пациентов в возрасте от 67 до 85 лет скончались. Об этом информирует правительство города.

В ковидные стационары Севастополя за сутки 23-24 февраля госпитализированы 54 человека, а выписаны 23. На сегодняшний день в больницах проходят лечение 687 пациентов, из них 510 – с подтвержденным COVID-19.

Всего в медицинской инфраструктуре города развернуто 949 коек для лечения заразившихся штаммами коронавируса или с подозрением на него.

В городе развернуты мобильные пункты вакцинации на площади Нахимова, площади Захарова, внутри торговых центров "Муссон" и "SeaMall". По состоянию на 24 февраля поступило более 351 тысячи доз вакцины.