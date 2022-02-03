Новости Крыма

В Севастополе 638 новых заражений COVID-19

Сегодня, 10:50Общество

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За сутки в Севастополе заразились коронавирусной инфекцией 638 человек, пять пациентов в возрасте от 67 до 85 лет скончались. Об этом информирует правительство города.

В ковидные стационары Севастополя за сутки 23-24 февраля госпитализированы 54 человека, а выписаны 23. На сегодняшний день в больницах проходят лечение 687 пациентов, из них 510 – с подтвержденным COVID-19.

Всего в медицинской инфраструктуре города развернуто 949 коек для лечения заразившихся штаммами коронавируса или с подозрением на него.

В городе развернуты мобильные пункты вакцинации на площади Нахимова, площади Захарова, внутри торговых центров "Муссон" и "SeaMall". По состоянию на 24 февраля поступило более 351 тысячи доз вакцины.

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