Внимание! Учетная запись редактора была взломана и неизвестным лицом размещались не проверенные новости с Сентября 2022 года. В настоящий момент учетная запись была восстановлена. Приносим извенения.
Новости Крыма

В Севастополе 9 мая запустят бесплатный автобус в "Новый Херсонес"

09 мая 2025, 12:30Общество

6

В Севастополе на время выходных в период празднования Дня Победы запустят бесплатный автобус в "Новый Херсонес". Об этом рассказал губернатор Михаил Развожаев.

"Автобус №76Э будет отправляться с парковки СОК имени 200-летия Севастополя на период проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы", – сказано в сообщении.

Бесплатный автобус в "Новый Херсонес" будет курсировать в течение трех дней: 9, 10 и 11 мая.

Губернатор уточнил, что отправляться автобус будет по заполняемости, но не реже, чем один раз в час. График работы бесплатного автобуса – с 10 до 22 часов.

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Ялте

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Севастополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Керчи

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Евпатории

влажность:

давление:

ветер:

Опрос

Как ваше финансовое благополучие?

Ниже среднего
Хватает
Все отлично
Да хоть камни с неба! Я на родине!
» Архив опросов
Календарь событий
« Май 2025
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Мы в соцсети
События Крыма
Наверх