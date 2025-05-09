В Севастополе 9 мая запустят бесплатный автобус в "Новый Херсонес"

В Севастополе на время выходных в период празднования Дня Победы запустят бесплатный автобус в "Новый Херсонес". Об этом рассказал губернатор Михаил Развожаев.

"Автобус №76Э будет отправляться с парковки СОК имени 200-летия Севастополя на период проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы", – сказано в сообщении.

Бесплатный автобус в "Новый Херсонес" будет курсировать в течение трех дней: 9, 10 и 11 мая.

Губернатор уточнил, что отправляться автобус будет по заполняемости, но не реже, чем один раз в час. График работы бесплатного автобуса – с 10 до 22 часов.