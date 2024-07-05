В Севастополе утром в пятницу пассажирский автобус попал в ДТП. В результате аварии погиб водитель, рассказали в городском дептрансе.

"На Стрелецком спуске произошло ДТП с участием пассажирского автобуса К сожалению, водитель автобуса погиб. Еще четыре человека пострадали", – сказано в сообщении.

Все пострадавшие доставлены в больницу, где им оказывается необходимая помощь.

По данным УМВД по Севастополю, авария произошла около 6 часов утра на улице Карантинная. Предварительно установлено, что водитель автомобиля Mitsubishi Lancer не выбрал безопасную скорость и не учел погодных условий, выехал на встречную полосу, где столкнулся с пассажирским маршрутным автобусом под управлением 52-летнего водителя.