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Новости Крыма

В Севастополе автобус попал в ДТП – погиб водитель и ранены четверо

05 июля 2024, 09:03Общество

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В Севастополе утром в пятницу пассажирский автобус попал в ДТП. В результате аварии погиб водитель, рассказали в городском дептрансе.

"На Стрелецком спуске произошло ДТП с участием пассажирского автобуса К сожалению, водитель автобуса погиб. Еще четыре человека пострадали", – сказано в сообщении.

Все пострадавшие доставлены в больницу, где им оказывается необходимая помощь.

По данным УМВД по Севастополю, авария произошла около 6 часов утра на улице Карантинная. Предварительно установлено, что водитель автомобиля Mitsubishi Lancer не выбрал безопасную скорость и не учел погодных условий, выехал на встречную полосу, где столкнулся с пассажирским маршрутным автобусом под управлением 52-летнего водителя.

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