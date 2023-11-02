В Севастополе продолжается масштабная программа догазификации, причем в этом году для 80 граждан льготной категории газ будет проведен бесплатно. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

"При догазификации газ проводят до границ земельных участков бесплатно. При этом у нас есть ряд льготных категорий, для которых бесплатно делаем все работы: проводим газ в дом, покупаем и подключаем все необходимое оборудование – газовые котлы и плиты. На эти цели мы в этом году выделили средства из резервного фонда, исполняя поручение президента. В этом году 80 льготникам газ будет проведен бесплатно", – говорится в сообщении.

Губернатор напомнил, что газ по этой программе проводят в тех жилых домах, где уже проложены газораспределительные сети. Такие работы в 2023 году были проведены в Каче, Орловке, Андреевке, Солнечном, Фронтовом, Вишневом, Терновке, Родном и селе Полюшко.