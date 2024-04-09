В Севастополе без света останутся больше 50 улиц

В Севастополе из-за неотложных работ по устранению дефектов на электрооборудовании 0,4 кВ временно обесточат больше 50 улиц. Об этом информирует "Севастопольэнерго".

Уточняется, что с 09:00 до 12:00 света не будет на улицах: Героев Сталинграда, 36-48; Героев Бреста, 41-А,41-А/1,41 и по адресу Борисова, 1.

Кроме того, подача электроэнергии будет прекращена с 09:00 до 17:00 на 1-1,5 часа по следующим адресам: ул. Григория Ивашкевича, 12,30,29-А,19,29-31; ул. Валентина Ходырева, 15; СТ "Сапун-гора", 838,844,795 А,1003,598,622,636,646,615,627,651,659,1003,1469; ул. Тамары Смоленской, 20,1,15; ул. Лейтенанта Миронова, 23; ул. Муссы Гореева, 14,22,27; ул. Александры Федоринчик, 10; ул. Летчицы Себровой, 35; ул. Бориса Гульнова, 18 ул. Актюбинская, 50-52,47/1,47/3,47/4,45-А,43-45; СТ "Дружба", 2-14,18-24,28-34,42,48,56,3-21,25,31-37,41-43,47,5 ул. Кроссовая, 2,8,14-16; ул. 1-я Беговая, 12-А,10-12,15-А,19-А,5,15,575; л. 2-я Беговая, 11-А,кад.572,11; пер. Беговой, 10-12,552-556,586,553,585; пр-д. Беговой, 18,598,603; Радарное шоссе, 128.