В Севастополе BMW повис на заборе заповедника "Херсонес Таврический"

В Севастополе BMW влетел в забор музея-заповедника "Херсонес Таврический" и буквально повис на нем. Необычное ДТП произошло вечером 12 августа.

Машину с московскими номерами пришлось вытаскивать с территории музея с помощью спецтехники и уводить на эвакуаторе.

В пресс-службе музея сообщили РИА Новости Крым, что за рулем автомобиля была женщина с опытом вождения около 20 лет. Как именно произошла авария, она объяснить не смогла.

"Конкретных разъяснений, как это случилось, у водителя нет. Можно сказать, что это несчастный случай. Материальный ущерб музею-заповеднику нанесен незначительный, автомобиль выбил только одну из металлических секций забора, археологические памятники музея не пострадали", – рассказали в пресс-службе "Херсонеса Таврического".