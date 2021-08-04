В Севастополе больше половины выпускников автошкол не знают ПДД

Только треть экзаменованных Госавтоинспекцией Севастополя в 2021 году выпускников автошкол сдали практический экзамен – "вождение" с первой попытки. Остальным бороться за получение прав приходилось повторно, причем не один раз. Все из-за распространенных грубых ошибок, которые допускаются начинающими водителями на дорогах. Об этом РИА Новости Крым проинформировали в пресс-службе УМВД России по Севастополю.

"Анализ итогов сдачи экзаменов указывает на недостаточный уровень практических навыков кандидатов в водители транспортных средств. Распространенными грубыми ошибками на экзамене являются непредставление преимущества в движении во время перестроения, проезда перекрестков, развороте, проезде пешеходных переходов, неправильно выбранный боковой интервал <…> Имеют место факты проезда на запрещающий сигнал светофора", – сказано в сообщении.