Новости Крыма

В Севастополе будут судить вандалов за порчу Таврической лестницы

13 июля 2021, 14:14Общество

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В Севастополе направлено в суд уголовное дело о повреждении объекта культурного наследия "Спуск Таврический", фигурантами которого стали трое крымчан. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города. "Прокуратурой Ленинского района Севастополя утвержден обвинительный акт по уголовному делу в отношении трех жителей Республики Крым и города Севастополя 1994, 1996 и 1997 г. р.", – сказано в сообщении.

Молодым людям вменяется в вину повреждение охраняемого государством объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр ОКН (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. В качестве наказания за это правонарушение соответствующей статьей Уголовного кодекса РФ предусмотрено лишение свободы до трех лет, либо обязательные/принудительные работы, либо штраф до трех миллионов рублей.

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