В Севастополе число первых классов бьет рекорды

Число первых классов в школах Севастополя еще до окончания приема документов больше, чем в прошлом году. Об этом в ходе аппаратного совещания правительства рассказал и. о. директора департамента образования и науки города Максим Кривонос.

"Количество сформированных первых классов в этом году уже выше, чем в прошлом. Если у нас их было 208, то сейчас 211", – рассказал Кривонос.

При этом прием документов на зачисление в школы еще не завершен: он продлится до 5 сентября, отметил глава профильного департамента.

В нынешнем учебном году за парты в школах Севастополя сядут 53 594 ученика. Из них первоклашек – 6 105. В прошлом году в севастопольские школы впервые пришли 6220 учеников, это был рекорд города за всю его историю.