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Новости Крыма

В Севастополе два бухгалтера 7 лет незаметно списывали деньги со счетов

15 апреля 2024, 15:35Новости

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В Севастополе две сотрудницы бухгалтерии с помощью знакомой семь лет обкрадывали своего работодателя. С 2014 по 2021 год они украли со счетов предприятия более 13 миллионов рублей. Об этом передает УМВД Севастополя.

"По версии следствия, 45-летняя местная жительница и ее 66-летняя коллега, работавшие бухгалтерами в коммерческой организации, решили втайне от генерального директора похитить денежные средства фирмы в особо крупном размере. Для успешного воплощения преступного замысла женщины подыскали 47-летнюю коммерсантку", говорится в сообщении.

Подруги перечисляли средства на счета подельницы по фиктивным договорам, а та, в свою очередь, обналичивала и передавала им деньги. В качестве платы за оказанную услугу фигурантки помогали коммерсантке в подготовке и сдаче налоговой отчетности по ее предприятию.

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