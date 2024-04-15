В Севастополе два бухгалтера 7 лет незаметно списывали деньги со счетов

В Севастополе две сотрудницы бухгалтерии с помощью знакомой семь лет обкрадывали своего работодателя. С 2014 по 2021 год они украли со счетов предприятия более 13 миллионов рублей. Об этом передает УМВД Севастополя.

"По версии следствия, 45-летняя местная жительница и ее 66-летняя коллега, работавшие бухгалтерами в коммерческой организации, решили втайне от генерального директора похитить денежные средства фирмы в особо крупном размере. Для успешного воплощения преступного замысла женщины подыскали 47-летнюю коммерсантку", говорится в сообщении.

Подруги перечисляли средства на счета подельницы по фиктивным договорам, а та, в свою очередь, обналичивала и передавала им деньги. В качестве платы за оказанную услугу фигурантки помогали коммерсантке в подготовке и сдаче налоговой отчетности по ее предприятию.