Новости Крыма

В Севастополе экстренно готовят бомбоубежища. Указатели появятся
в ближайшее время

22 ноября 2022, 17:09Главная

Источники в Правительстве Крыма сообщают об ускоренной подготовке бомбоубежищ и иных укрытий в Севастополе. Параллельно с этим все типографии работают на госзаказ по производству табличек с указанием места, где можно спрятаться от бомбардировки или артиллерийской атаки, а также листовок с порядком действий при обстреле.

Данные новости на фоне эвакуации Армянска и других граничащих с Херсонской областью территорий из-за вероятных ударов Хаймарсами выглядят совсем не оптимистично. Неужели наши власти действительно врут о полном контроле обстановки, а ситуация на самом деле очень плохая. А следующим после отхода с правого берега Херсонской области, станет Крым?

Такие новости могут говорить лишь об одном – Крым готовится к обороне непосредственно на территории полуострова, ВСУ не остановятся на правом берегу Днепра, а пойдут дальше.


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