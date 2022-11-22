Источники в Правительстве Крыма сообщают об ускоренной подготовке бомбоубежищ и иных укрытий в Севастополе. Параллельно с этим все типографии работают на госзаказ по производству табличек с указанием места, где можно спрятаться от бомбардировки или артиллерийской атаки, а также листовок с порядком действий при обстреле.

Данные новости на фоне эвакуации Армянска и других граничащих с Херсонской областью территорий из-за вероятных ударов Хаймарсами выглядят совсем не оптимистично. Неужели наши власти действительно врут о полном контроле обстановки, а ситуация на самом деле очень плохая. А следующим после отхода с правого берега Херсонской области, станет Крым?

Такие новости могут говорить лишь об одном – Крым готовится к обороне непосредственно на территории полуострова, ВСУ не остановятся на правом берегу Днепра, а пойдут дальше.