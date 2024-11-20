В Севастополе председатель жилищно-строительного кооператива (ЖСК) под предлогом паевого участия в строительстве похитил у пайщика свыше 13 млн рублей. Уголовное дело направлено в суд, информирует пресс-служба прокуратуры города.

В ходе следствия установлено, что еще 11 лет назад кооператив приступил к строительству многоквартирных жилых домов на земельном участке, расположенном на улице Горпищенко в Севастополе. Работы велись с привлечением средств пайщиков.

"Нуждаясь в деньгах, в декабре 2014 года председатель кооператива заключил с жителем Севастополя договоры о паевом участии в строительстве секций 3/3 и 3/4 одного из трех строящихся домов. Согласно этим договорам пайщик внес оплату и должен был стать собственником 12 квартир. Вместе с тем, в действительности председатель кооператива не намеревался выполнять свои обязательства и не мог этого сделать, поскольку территория, на которой он обещал построить секции, в соответствии с проектной и разрешительной документацией предназначалась для парковки", – говорится в сообщении.