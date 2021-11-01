В Севастополе гонки подростков на мопеде закончились трагедией

В Севастополе экстремальное развлечение двух подростков, решивших покататься на мопеде, обернулись смертельным ДТП. Об этом рассказали в управлении МВД по городу.

По данным правоохранителей, пятнадцатилетние студенты одного из средне-специальных учебных заведений города вечером в субботу устроили мотопутешествие на мопеде по севастопольской трассе. На въезде в город, не доезжая до улицы Жидилова, подросток, управлявший мопедом, выехал на встречную полосу, где врезался в двигавшийся навстречу автомобиль Audi. Сильный удар отбросил мопед вместе с подростками обратно на полосу движения, прямо под колеса двигавшегося автомобиля Hyundai.

"В результате ДТП несовершеннолетний водитель мопеда скончался на месте происшествия, в момент аварии он находился без защитного мотошлема. Второй подросток с тяжелыми травмами доставлен в детскую городскую больницу. В момент аварии пассажир мопеда находился в мотошлеме", – сказано в пресс-службе.