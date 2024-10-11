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Новости Крыма

В Севастополе грабитель с ножом напал на пенсионерку

11 октября 2024, 11:21Общество

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27-летний севастополец напал с ножом на пенсионерку и забрал у нее шесть тысяч рублей, мужчина задержан. Об этом рассказали в пресс-службе полиции Севастополя.

В ведомстве рассказали, что мужчина выпивал у своего знакомого, проживающего в общежитии на улице Николая Музыки. Когда выпивка и деньги закончились, гость застолья решил пойти на преступление.

"В коридоре мужчина увидел пожилую женщину, которая заходила в свою комнату, и у него быстро созрел преступный план. Злоумышленник ворвался в жилище пенсионерки, толкнул ее на кровать, а затем, угрожая ножом, потребовал деньги. Всерьез испугавшись за свою жизнь, 66-летняя потерпевшая отдала налетчику шесть тысяч рублей, а когда он скрылся, сообщила о случившемся в полицию", – говорится в сообщении.

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