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В Севастополе хотят поменять написание "город-герой" в уставе города

В Севастополе хотят поменять написание "город-герой" в уставе города

24 декабря 2019, 15:26Новости

Подконтрольный России парламент Севастополя в первом чтении принял законопроект об изменении написания словосочетания "города-героя" при упоминании Севастополя.

Так, глава комитета по образованию, науке, культуре и спорту Елена Глотова, представляя законопроект, отметила, что изменения планируется внести в преамбулу устава города. По ее словам, там "допущена ошибка", которая требует исправления.

"В преамбуле устава города Севастополя допущена ошибка, которая требует исправления. Словосочетание "город-герой", использованное в тексте преамбулы как почетное звание, фактически является высшей степенью отличия", – отметила она.

Глотова добавила, что при этом и слово "Город" и "Герой" должны писаться с большой буквы.

Согласно регламенту, устанавливается месячный срок для внесения поправок перед утверждением изменений устава города во втором чтении.

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