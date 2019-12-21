В Севастополе хотят рубить сосны по-новому

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев попросил разработать для города особый порядок согласования порубочных билетов, сообщает пресс-служба правительства Севастополя.

Сообщается, что такое решение Развожаев принял из-за ситуации с вырубкой занесенной в "Красную книгу" РФ крымской сосны в Балаклавском и Нахимовском районах.

И.о. начальника Севприроднадзора Юлия Гаврилова пояснила, что если растение занесено в книгу, то порубочные билеты выдаются не региональными, а федеральными ведомствами.

По словам врио губернатора, с учетом общественного резонанса для Севастополя будет разработан особый порядок согласования порубочных билетов, чтобы "процесс был публичным и понятным".

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов поручил остановить вырубку крымской сосны на территории РК и усилить контроль за сохранением лесов. По словам Аксенова, в преддверии новогодних праздников правоохранители и специалисты министерства экологии и природных ресурсов Крыма усилят контроль в этой сфере.