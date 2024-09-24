Внимание! Учетная запись редактора была взломана и неизвестным лицом размещались не проверенные новости с Сентября 2022 года. В настоящий момент учетная запись была восстановлена. Приносим извенения.
Новости Крыма

В Севастополе и Бахчисарае во вторник отключат свет: список адресов

24 сентября 2024, 10:41Новости

3

Отключение света пройдет по ряду адресов в Севастополе и Бахчисарае во вторник. Об этом информирует "Севастопольэнерго" и глава администрации Бахчисарая Дмитрий Скобликов.

Плановые ремонтные работы пройдут в Севастополе с 08:00 до 17:00 в селе Орловка по адресам: ул. Качинское шоссе, СПК Орловский берег, СНТ "Маяк" – ООО "Миранда-Медиа", ТСН СНТ "Мираж", ООО "ПКФ Ларанд ЛТД".

Кроме того, по информации "Севастопольэнерго", плановые ремонтные работы с 11:00 до 18:00 проведут в селах Терновка и Родное.

В период с 09:00 до 17:00 на час-полтора отключат свет в ряде домов СНТ "Сапун-Гора" и на следующих улицах: Лейтенанта Миронова, Александры Федоринчик, Бориса Гульнова, Подполковника Яковлева, Летчика Шаталина, Майора Моздалевского, Вилора Чекмака, Григория Ивашкевича, Валентина Ходырева, Тамары Смоленской, Муссы Гореева, Летчицы Себровой, Бориса Гульнова, Евгении Захаровой, Льва Морозова.

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Ялте

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Севастополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Керчи

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Евпатории

влажность:

давление:

ветер:

Опрос

Как ваше финансовое благополучие?

Ниже среднего
Хватает
Все отлично
Да хоть камни с неба! Я на родине!
» Архив опросов
Календарь событий
« Сентябрь 2024
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
Мы в соцсети
События Крыма
Наверх