В Севастополе и Бахчисарае во вторник отключат свет: список адресов

Отключение света пройдет по ряду адресов в Севастополе и Бахчисарае во вторник. Об этом информирует "Севастопольэнерго" и глава администрации Бахчисарая Дмитрий Скобликов.

Плановые ремонтные работы пройдут в Севастополе с 08:00 до 17:00 в селе Орловка по адресам: ул. Качинское шоссе, СПК Орловский берег, СНТ "Маяк" – ООО "Миранда-Медиа", ТСН СНТ "Мираж", ООО "ПКФ Ларанд ЛТД".

Кроме того, по информации "Севастопольэнерго", плановые ремонтные работы с 11:00 до 18:00 проведут в селах Терновка и Родное.

В период с 09:00 до 17:00 на час-полтора отключат свет в ряде домов СНТ "Сапун-Гора" и на следующих улицах: Лейтенанта Миронова, Александры Федоринчик, Бориса Гульнова, Подполковника Яковлева, Летчика Шаталина, Майора Моздалевского, Вилора Чекмака, Григория Ивашкевича, Валентина Ходырева, Тамары Смоленской, Муссы Гореева, Летчицы Себровой, Бориса Гульнова, Евгении Захаровой, Льва Морозова.