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Новости Крыма

В Севастополе и пригороде нет воды из-за аварии

05 июня 2024, 11:19Общество

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Большая часть Севастополя, а также Инкерман, Балаклава и ряд пригородных населенных пунктов в среду остались без воды из-за аварии. Об этом информирует пресс-служба "Водоканала".

"В связи с аварийными работами "Севастопольэнерго" подача воды не будет производиться абонентам Севастополя, Балаклавы и Инкермана", – сказано в сообщении.

До полудня воду отключат в Севастополе на улицах Чернышевского, Халтурина, Менделеева.

До 13:00 воды не будет в Балаклаве, Инкермане, поселках Водоканальский, Октябрь, Грэс, Штурмовое, Сахарная головка, на Дергачах и в районе Ялтинского кольца. А также на севастопольских улицах Гранатная, Зеленогорская, Сапунгорская, Горпищенко, Астраханская, Муромская, Томская, Фильченкова, Отрадная, Шабалина, Шевалева, Колодкина, Шейнина.

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