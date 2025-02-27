В Севастополе иномарка вылетела с дороги и врезалась в столб. Как передает пресс-служба полиции города, в результате аварии пострадали три человека.

По предварительной информации, в четверг в 6 часов утра в районе дома 28 на улице Правды 20-летний водитель Skoda Rapid неправильно выбрал скорость движения, выехал с дороги и врезался в опору освещения.

"В результате ДТП водитель автомобиля Skoda и два пассажира – 18-летняя девушка и 21-летний парень – получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение", – сказано в сообщении.