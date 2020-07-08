Новости Крыма В Севастополе из-за шторма перестали ходить паромы

В Севастополе из-за шторма перестали ходить паромы В Севастополе утром 8 июля перекрыли паромное сообщение между центральной частью и Северной стороной города. Паромы не ходят по направлению "Артбухта – Северная (пл. Захарова)". Как рассказали в пресс-службе правительства города, причиной стали неблагоприятные погодные условия, а именно штормовое предупреждение. С утра в Севастополе сильный ветер, в акватории бухты большие волны. При этом пассажирские катера все еще работают согласно расписанию. "В случае полного перекрытия рейда будет организована работа компенсационных автобусов по маршруту "пл.Нахимова – пл.Захарова", – добавили в правительстве. Прислать новость Подписаться Поддержать сайт новости

