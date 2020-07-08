Новости Крыма

В Севастополе из-за шторма перестали ходить паромы

В Севастополе из-за шторма перестали ходить паромы

08 июля 2020, 11:02Новости

В Севастополе утром 8 июля перекрыли паромное сообщение между центральной частью и Северной стороной города. Паромы не ходят по направлению "Артбухта – Северная (пл. Захарова)".

Как рассказали в пресс-службе правительства города, причиной стали неблагоприятные погодные условия, а именно штормовое предупреждение. С утра в Севастополе сильный ветер, в акватории бухты большие волны. При этом пассажирские катера все еще работают согласно расписанию. "В случае полного перекрытия рейда будет организована работа компенсационных автобусов по маршруту "пл.Нахимова – пл.Захарова", – добавили в правительстве.

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Ялте

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Севастополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Керчи

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Евпатории

влажность:

давление:

ветер:

Опрос

Считаете ли вы праздником годовщину "крымской весны"?

Да, это очень значимая для Крыма дата!
Считаю праздником, но не важнее других
Нет, но лишний выходной не помешает
Считаю эту дату черным днем для Крыма
Затрудняюсь ответить
А что такое "крымская весна"?
» Архив опросов
Календарь событий
« Июль 2020
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Мы в соцсети
События Крыма
Наверх