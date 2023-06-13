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Новости Крыма

В Севастополе из затопленного дома эвакуировали людей

13 июня 2023, 14:57Общество

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В Севастополе спасатели эвакуировали людей из затопленного цокольного этажа многоэтажного здания. Об этом рассказали в Спасательной службе города.

Аварийно-спасательные работы проводились в Гагаринском районе Севастополя. Сообщение о затоплении поступило на пульт оперативного дежурного накануне, 12 июня, в час дня. К месту ЧП прибыли шестеро спасателей на двух спецавтомобилях.

"Поступило сообщение о затоплении помещения цокольного этажа на проспекте Античный... В ходе проведения работ спасатели эвакуировали семь человек из затопленного помещения и откачали воду", – сообщается на официальной странице службы в социальной сети "ВКонтакте".

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