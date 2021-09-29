В Севастополе мать на сутки бросила детей одних и ушла пить к приятелю

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Жительницу Севастополя обвиняют в заведомом оставлении в опасности малолетних детей, по факту прокурорской проверки возбудили уголовное дело, информирую в пресс-службе ведомства.

Как установили следователи, мать четверых детей на сутки ушла из дома к своему знакомому, оставив своих четверых детей одних в квартире: двоих девочек 2017 г.р., дочь 2015 г.р. и сына 2005 г.р., на которого и возложила обязанности присматривать за младшими сестрами.

"Женщина отсутствовала на протяжении ночи и следующего дня, находясь в это время у своего знакомого, с которым употребляла спиртные напитки. Дети через кухонное окно вышли на улицу и самостоятельно гуляли, в том числе по проезжей части дороги", – рассказали в прокуратуре.