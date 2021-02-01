Новости Крыма

В Севастополе местный "отелло" оторвался на машине бывшей

Сегодня, 10:23Происшествия в Крыму

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В Севастополе правоохранители задержали 40-летнего местного жителя, которого подозревают в порче имущества своей бывшей возлюбленной. Об этом проинформировали в пресс-службе городского Управления МВД. Как выяснили сотрудники полиции, мужчина подшофе решил навестить свою бывшую сожительницу. Встреча прошла неприятно бурно: парочка поссорилась из-за денег, после чего мужчину выставили вон.

"Во дворе мужчина заметил автомобиль экс-возлюбленной и у него возник преступный умысел. Он тайком повредил пассажирскую дверь транспортного средства и скрылся. Причиненный ущерб составил около 19 тысяч рублей", – уточнили в ведомстве.

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