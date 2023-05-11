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Новости Крыма

В Севастополе мужчина дважды поджег дом из ревности

11 мая 2023, 14:22Новости

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В Севастополе мужчина из ревности к своей бывшей сожительнице, поджег дом ее супруга – ущерб составил почти полмиллиона. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры города.

"Злоумышленник на почве ревности к своей бывшей сожительнице дважды в течение нескольких дней осуществил поджог жилого дома, расположенного на садовом участке в Балаклавском районе Севастополя, в котором проживал ее супруг", – рассказали в прокуратуре.

Инцидент произошел в ноябре 2022 года. По оценкам специалистов, причиненный поджогом ущерб в денежном эквиваленте превысил 400 тысяч рублей.

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