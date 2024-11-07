В Севастополе мужчина сорвался со скалы на пляже "Баунти"

Мужчина получил травмы в районе мыса Фиолент, сорвавшись со скалы во время спускался к дикому пляжу "Баунти". Об этом информирует Главк МЧС России по Севастополю.

"Вместе с попутчицей мужчина в сумерках спускался к дикому пляжу "Баунти", оступился и сорвался вниз с 15-метровой высоты, получив перелом ноги и ушибы", – сказано в сообщении.

К месту прибыли сотрудники аварийно-спасательной части МЧС России по Севастополю и Спасательной службы города. Пострадавшему оказали первую помощь и на носилках доставили его к медицинской карете для госпитализации.