В Севастополе мужчина строит дом на объекте археологического наследия

Жителя Челябинска, купившего участок в поселке Любимовка под Севастополем, подозревают в разрушении объекта археологического наследия. Об этом рассказали в управлении ФСБ по Крыму и Севастополю.

Речь идет о культурном памятнике "Поселение Василядя Балка". Следствием установлено, что часть купленного участка находится в границах исторического объекта. Мужчина начал строительные и земельные работы, несмотря на официальное уведомление о необходимости проведения историко-культурной экспертизы.

"В результате закладки фундамента капитального строения был разрушен культурный слой памятника археологии. По заключению эксперта причинен ущерб ОКН в виде затрат на проведение необходимых спасательных археологических раскопок на сумму 960 тысяч рублей", – рассказали в ФСБ.