Новости Крыма В Севастополе мужчина упал с четвертого этажа на козырек подъезда

Житель многоквартирного дома в поселке Сахарная головка в Севастополе выжил после падения из окна четвертого этажа, проинформировала пресс-служба городского главка МЧС. "Мужчина упал на козырек подъезда, получил множественные ушибы, но находился в сознании. Спасатели незамедлительно оказали пострадавшему первую доврачебную помощь, после чего транспортировали его из труднодоступного места и передали медицинской бригаде для последующей госпитализации", – сказано в сообщении. Спасательные работы продолжались около одного часа. Прислать новость Подписаться Поддержать сайт новости

