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В Севастополе мужчина упал с четвертого этажа на козырек подъезда

19 мая 2021, 14:23Происшествия в Крыму

Житель многоквартирного дома в поселке Сахарная головка в Севастополе выжил после падения из окна четвертого этажа, проинформировала пресс-служба городского главка МЧС.

"Мужчина упал на козырек подъезда, получил множественные ушибы, но находился в сознании. Спасатели незамедлительно оказали пострадавшему первую доврачебную помощь, после чего транспортировали его из труднодоступного места и передали медицинской бригаде для последующей госпитализации", – сказано в сообщении. Спасательные работы продолжались около одного часа.

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