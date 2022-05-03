В Севастополе на два дня ограничат движение в центре

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В центре Севастополя на два дня ограничат движение из-за репетиций парада Победы. Об этом информирует пресс-служба правительства города.

"В связи с проведением репетиций военного парада, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 78-й годовщине освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков, в Севастополе ограничат движение транспорта 3 и 5 мая", – говорится в сообщении.

Ограничения будут действовать на участке: улица Ленина (от площади Суворова) – проспект Нахимова – площадь Лазарева. Время – 3 мая с 14:00 до полуночи и 5 мая с 17:00 до полуночи.