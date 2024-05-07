В Севастополе на два месяца закроют важную развязку в Гагаринском районе

Проезд пересечения улиц Вакуленчука, проспекта Октябрьской Революции и Фиолентовского шоссе будет полностью закрыт для проезда всех видов транспорта. Об этом рассказали в департаменте транспорта Севастополя.

"С 1 июня до 1 августа на пересечении улиц Вакуленчука, проспекта Октябрьской Революции и Фиолентовского шоссе полностью ограничат движение транспорта", – сказано в сообщении.

Уточняется, что в результате перекрытия нельзя будет напрямую выехать с Фиолентовского шоссе и Столетовского проспекта на улицы Вакуленчука и проспект Октябрьской Революции и наоборот.

"Объехать участок можно будет по улицам Колобова, Тараса Шевченко и Отрадной", – уточнили в ведомстве.