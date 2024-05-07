Внимание! Учетная запись редактора была взломана и неизвестным лицом размещались не проверенные новости с Сентября 2022 года. В настоящий момент учетная запись была восстановлена. Приносим извенения.
Новости Крыма

В Севастополе на два месяца закроют важную развязку в Гагаринском районе

07 мая 2024, 10:58Общество

2

Проезд пересечения улиц Вакуленчука, проспекта Октябрьской Революции и Фиолентовского шоссе будет полностью закрыт для проезда всех видов транспорта. Об этом рассказали в департаменте транспорта Севастополя.

"С 1 июня до 1 августа на пересечении улиц Вакуленчука, проспекта Октябрьской Революции и Фиолентовского шоссе полностью ограничат движение транспорта", – сказано в сообщении.

Уточняется, что в результате перекрытия нельзя будет напрямую выехать с Фиолентовского шоссе и Столетовского проспекта на улицы Вакуленчука и проспект Октябрьской Революции и наоборот.

"Объехать участок можно будет по улицам Колобова, Тараса Шевченко и Отрадной", – уточнили в ведомстве.

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Ялте

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Севастополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Керчи

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Евпатории

влажность:

давление:

ветер:

Опрос

Как ваше финансовое благополучие?

Ниже среднего
Хватает
Все отлично
Да хоть камни с неба! Я на родине!
» Архив опросов
Календарь событий
« Май 2024
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Мы в соцсети
События Крыма
Наверх